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«Лилль» благодаря двум голам в добавленное время одержал победу над «Лансом»

Алина Савинова
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«Лилль» на выезде обыграл «Ланс» в матче 9-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Команды не забили голов в основное время. На 90+8-й минуте Хонатан Дэвид реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Через три минуты Мохамед Байо увеличил преимущество «догов».

После этой игры «Лилль» с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» с 14 баллами располагается на строчку ниже.

В следующем матче «Лилль» сыграет против «Лиона», а «Ланс» встретится с «ПСЖ».

Франция. Лига 1. 9-й тур
26 окт, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
0:2
Лилль

Футбол
ФК Ланс
ФК Лилль
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 8 6 2 0 25-8 20
2
 Монако 8 6 2 0 14-4 20
3
 Марсель 8 5 2 1 21-8 17
4
 Лилль 9 5 2 2 15-8 17
5
 Ланс 9 3 5 1 9-6 14
6
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
7
 Лион 8 4 1 3 14-12 13
8
 Брест 9 4 1 4 13-15 13
9
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
10
 Ницца 8 2 4 2 16-8 10
11
 Нант 8 2 4 2 10-9 10
12
 Страсбур 8 2 4 2 16-16 10
13
 Осер 8 3 0 5 11-16 9
14
 Анже 9 1 4 4 10-16 7
15
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
16
 Тулуза 8 1 3 4 7-11 6
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 8 1 1 6 8-26 4
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Ланс – Лилль
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27.10 17:00
Лион – Осер
 - : -
27.10 19:00
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 - : -
27.10 19:00
Ницца – Монако
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