«Лилль» благодаря двум голам в добавленное время одержал победу над «Лансом»

«Лилль» на выезде обыграл «Ланс» в матче 9-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Команды не забили голов в основное время. На 90+8-й минуте Хонатан Дэвид реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Через три минуты Мохамед Байо увеличил преимущество «догов».

После этой игры «Лилль» с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» с 14 баллами располагается на строчку ниже.

В следующем матче «Лилль» сыграет против «Лиона», а «Ланс» встретится с «ПСЖ».