«Ренн» нанес «Гавру» Кузяева шестое поражение в лиге 1
«Ренн» дома обыграл «Гавр» в матче 9-го тура лиги 1 — 1:0. У хозяев гол на 54-й минуте забил Андрес Гомес.
Российский полузащитник гостей Далер Кузяев пропустил матч. «Гавр» доигрывал встречу вдесятером после удаления Кристофера Опери.
«Ренн» набрал 11 очков и поднялся на 8-е место в таблице чемпионата Франции. «Гавр» потерпел шестое поражение подряд. Клуб с 6 очками — на 16-й строчке в лиге 1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|8
|6
|2
|0
|25-8
|20
|
2
|Монако
|8
|6
|2
|0
|14-4
|20
|
3
|Марсель
|8
|5
|2
|1
|21-8
|17
|
4
|Лилль
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|
5
|Ланс
|8
|3
|5
|0
|9-4
|14
|
6
|Реймс
|8
|4
|2
|2
|15-12
|14
|
7
|Лион
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|
8
|Ренн
|9
|3
|2
|4
|13-12
|11
|
9
|Ницца
|8
|2
|4
|2
|16-8
|10
|
10
|Нант
|8
|2
|4
|2
|10-9
|10
|
11
|Страсбур
|8
|2
|4
|2
|16-16
|10
|
12
|Брест
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
13
|Осер
|8
|3
|0
|5
|11-16
|9
|
14
|Сент-Этьен
|8
|2
|1
|5
|6-20
|7
|
15
|Тулуза
|8
|1
|3
|4
|7-11
|6
|
16
|Гавр
|9
|2
|0
|7
|7-20
|6
|
17
|Анже
|8
|0
|4
|4
|6-14
|4
|
18
|Монпелье
|8
|1
|1
|6
|8-26
|4
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.10
|21:45
|
Ренн – Гавр
|1 : 0
|26.10
|18:00
|
Анже – Сент-Этьен
|- : -
|26.10
|20:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|26.10
|22:00
|
Ланс – Лилль
|- : -
|27.10
|17:00
|
Лион – Осер
|- : -
|27.10
|19:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|27.10
|19:00
|
Ницца – Монако
|- : -
|27.10
|19:00
|
Страсбур – Нант
|- : -
|27.10
|22:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|7
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|6
|
|
Кейто Накамура
Реймс
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|5
|1
|2
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