«Ренн» нанес «Гавру» Кузяева шестое поражение в лиге 1

«Ренн» дома обыграл «Гавр» в матче 9-го тура лиги 1 — 1:0. У хозяев гол на 54-й минуте забил Андрес Гомес.

Российский полузащитник гостей Далер Кузяев пропустил матч. «Гавр» доигрывал встречу вдесятером после удаления Кристофера Опери.

«Ренн» набрал 11 очков и поднялся на 8-е место в таблице чемпионата Франции. «Гавр» потерпел шестое поражение подряд. Клуб с 6 очками — на 16-й строчке в лиге 1.