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25 октября, 23:37

«Ренн» нанес «Гавру» Кузяева шестое поражение в лиге 1

Руслан Минаев
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«Ренн» дома обыграл «Гавр» в матче 9-го тура лиги 1 — 1:0. У хозяев гол на 54-й минуте забил Андрес Гомес.

Российский полузащитник гостей Далер Кузяев пропустил матч. «Гавр» доигрывал встречу вдесятером после удаления Кристофера Опери.

«Ренн» набрал 11 очков и поднялся на 8-е место в таблице чемпионата Франции. «Гавр» потерпел шестое поражение подряд. Клуб с 6 очками — на 16-й строчке в лиге 1.

Франция. Лига 1. 9-й тур
25 окт, 21:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:0
Гавр

ФК Гавр
ФК Ренн
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 И В Н П +/- О
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 ПСЖ 8 6 2 0 25-8 20
2
 Монако 8 6 2 0 14-4 20
3
 Марсель 8 5 2 1 21-8 17
4
 Лилль 8 4 2 2 13-8 14
5
 Ланс 8 3 5 0 9-4 14
6
 Реймс 8 4 2 2 15-12 14
7
 Лион 8 4 1 3 14-12 13
8
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
9
 Ницца 8 2 4 2 16-8 10
10
 Нант 8 2 4 2 10-9 10
11
 Страсбур 8 2 4 2 16-16 10
12
 Брест 8 3 1 4 11-14 10
13
 Осер 8 3 0 5 11-16 9
14
 Сент-Этьен 8 2 1 5 6-20 7
15
 Тулуза 8 1 3 4 7-11 6
16
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
17
 Анже 8 0 4 4 6-14 4
18
 Монпелье 8 1 1 6 8-26 4
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25.10 21:45
Ренн – Гавр
 1 : 0
26.10 18:00
Анже – Сент-Этьен
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Реймс – Брест
 - : -
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Ланс – Лилль
 - : -
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Лион – Осер
 - : -
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