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Вратарь «Химок» Кокарев: «Сафонов заслужил переход в «ПСЖ», у него все получится во Франции»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Химок» и воспитанник «Краснодара» Никита Кокарев прокомментировал положения экс-вратаря «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Связь с Матвеем не поддерживаем, но за его выступлениями в «ПСЖ» я, конечно, слежу. Сафонов — большой молодец. Он действительно заслужил этого перехода. Матвей был лидером в «Краснодаре». Думаю, у него все получится во Франции», — приводит слова Кокарева Legalbet.

Сафонов в летнее трансферное окно перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». С того момента 25-летний россиянин провел три матча, пропустил два мяча и один раз отыграл на ноль.

Источник: Legalbet
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 9 7 2 0 28-8 23
2
 Монако 9 6 2 1 15-6 20
3
 Марсель 9 5 2 2 21-11 17
4
 Лилль 9 5 2 2 15-8 17
5
 Ланс 9 3 5 1 9-6 14
6
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
7
 Лион 9 4 2 3 16-14 14
8
 Ницца 9 3 4 2 18-9 13
9
 Страсбур 9 3 4 2 19-17 13
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 Брест 9 4 1 4 13-15 13
11
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
12
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
13
 Осер 9 3 1 5 13-18 10
14
 Тулуза 9 2 3 4 10-11 9
15
 Анже 9 1 4 4 10-16 7
16
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 9 1 1 7 8-29 4
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Брест – Ницца
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Сент-Этьен – Страсбур
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