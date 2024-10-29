Вратарь «Химок» Кокарев: «Сафонов заслужил переход в «ПСЖ», у него все получится во Франции»

Голкипер «Химок» и воспитанник «Краснодара» Никита Кокарев прокомментировал положения экс-вратаря «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Связь с Матвеем не поддерживаем, но за его выступлениями в «ПСЖ» я, конечно, слежу. Сафонов — большой молодец. Он действительно заслужил этого перехода. Матвей был лидером в «Краснодаре». Думаю, у него все получится во Франции», — приводит слова Кокарева Legalbet.

Сафонов в летнее трансферное окно перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». С того момента 25-летний россиянин провел три матча, пропустил два мяча и один раз отыграл на ноль.