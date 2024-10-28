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Сегодня, 00:45

«Марсель» в меньшинстве всухую уступил «ПСЖ»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш и защитник «Марселя» Леонардо Балерди.
Фото AFP

«ПСЖ» на выезде обыграл «Марсель» в матче 9-го тура чемпионата Франции — 3:0.

У гостей забили Жоау Невеш и Брэдли Барколя, еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Леонардо Балерди.

«Марсель» играл в меньшинстве с 20-й минуты встречи: полузащитник команды Амин Харит получил красную карточку за грубый фол.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу лиги 1 с 23 очками. «Марсель» идет на третьей строчке с 17 очками.

Франция. Лига 1. 9-й тур
27 окт, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
0:3
ПСЖ

Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Марсель» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 9 7 2 0 28-8 23
2
 Монако 9 6 2 1 15-6 20
3
 Марсель 9 5 2 2 21-11 17
4
 Лилль 9 5 2 2 15-8 17
5
 Ланс 9 3 5 1 9-6 14
6
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
7
 Лион 9 4 2 3 16-14 14
8
 Ницца 9 3 4 2 18-9 13
9
 Страсбур 9 3 4 2 19-17 13
10
 Брест 9 4 1 4 13-15 13
11
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
12
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
13
 Осер 9 3 1 5 13-18 10
14
 Тулуза 9 2 3 4 10-11 9
15
 Анже 9 1 4 4 10-16 7
16
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 9 1 1 7 8-29 4
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34 тур
25.10 21:45
Ренн – Гавр
 1 : 0
26.10 18:00
Анже – Сент-Этьен
 4 : 2
26.10 20:00
Реймс – Брест
 1 : 2
26.10 22:00
Ланс – Лилль
 0 : 2
27.10 17:00
Лион – Осер
 2 : 2
27.10 19:00
Монпелье – Тулуза
 0 : 3
27.10 19:00
Ницца – Монако
 2 : 1
27.10 19:00
Страсбур – Нант
 3 : 1
27.10 22:45
Марсель – ПСЖ
 0 : 3
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Ассистенты
ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 8
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 6
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 6
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 5 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 6 1 2
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