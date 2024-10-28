«Марсель» в меньшинстве всухую уступил «ПСЖ»

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«ПСЖ» на выезде обыграл «Марсель» в матче 9-го тура чемпионата Франции — 3:0.

У гостей забили Жоау Невеш и Брэдли Барколя, еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Леонардо Балерди.

«Марсель» играл в меньшинстве с 20-й минуты встречи: полузащитник команды Амин Харит получил красную карточку за грубый фол.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу лиги 1 с 23 очками. «Марсель» идет на третьей строчке с 17 очками.