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Сегодня, 22:03

«Брест» победил «Реймс» в матче ла лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Брест» на выезде уверенно обыграл «Реймс» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Огюст Делон».

У гостей голы забили Ромен Февр и Мама Бальде. За хозяев отличился Джозеф Окуму.

«Брест» набрал 13 очков и поднялся на 8-е место в таблице ла лиги. «Реймс» располагается на 6-й строчке (14 баллов).

Франция. Лига 1. 9-й тур
26 окт, 20:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:2
Брест

Источник: Таблица лиги 1
ФК Брест
ФК Реймс
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 ПСЖ 8 6 2 0 25-8 20
2
 Монако 8 6 2 0 14-4 20
3
 Марсель 8 5 2 1 21-8 17
4
 Лилль 8 4 2 2 13-8 14
5
 Ланс 8 3 5 0 9-4 14
6
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
7
 Лион 8 4 1 3 14-12 13
8
 Брест 9 4 1 4 13-15 13
9
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
10
 Ницца 8 2 4 2 16-8 10
11
 Нант 8 2 4 2 10-9 10
12
 Страсбур 8 2 4 2 16-16 10
13
 Осер 8 3 0 5 11-16 9
14
 Анже 9 1 4 4 10-16 7
15
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
16
 Тулуза 8 1 3 4 7-11 6
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 8 1 1 6 8-26 4
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 1 : 0
26.10 18:00
Анже – Сент-Этьен
 4 : 2
26.10 20:00
Реймс – Брест
 1 : 2
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Ланс – Лилль
 - : -
27.10 17:00
Лион – Осер
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