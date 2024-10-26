«Брест» победил «Реймс» в матче ла лиги

«Брест» на выезде уверенно обыграл «Реймс» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Огюст Делон».

У гостей голы забили Ромен Февр и Мама Бальде. За хозяев отличился Джозеф Окуму.

«Брест» набрал 13 очков и поднялся на 8-е место в таблице ла лиги. «Реймс» располагается на 6-й строчке (14 баллов).