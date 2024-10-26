«Брест» победил «Реймс» в матче ла лиги
«Брест» на выезде уверенно обыграл «Реймс» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Огюст Делон».
У гостей голы забили Ромен Февр и Мама Бальде. За хозяев отличился Джозеф Окуму.
«Брест» набрал 13 очков и поднялся на 8-е место в таблице ла лиги. «Реймс» располагается на 6-й строчке (14 баллов).
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|8
|6
|2
|0
|25-8
|20
|
2
|Монако
|8
|6
|2
|0
|14-4
|20
|
3
|Марсель
|8
|5
|2
|1
|21-8
|17
|
4
|Лилль
|8
|4
|2
|2
|13-8
|14
|
5
|Ланс
|8
|3
|5
|0
|9-4
|14
|
6
|Реймс
|9
|4
|2
|3
|16-14
|14
|
7
|Лион
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|
8
|Брест
|9
|4
|1
|4
|13-15
|13
|
9
|Ренн
|9
|3
|2
|4
|13-12
|11
|
10
|Ницца
|8
|2
|4
|2
|16-8
|10
|
11
|Нант
|8
|2
|4
|2
|10-9
|10
|
12
|Страсбур
|8
|2
|4
|2
|16-16
|10
|
13
|Осер
|8
|3
|0
|5
|11-16
|9
|
14
|Анже
|9
|1
|4
|4
|10-16
|7
|
15
|Сент-Этьен
|9
|2
|1
|6
|8-24
|7
|
16
|Тулуза
|8
|1
|3
|4
|7-11
|6
|
17
|Гавр
|9
|2
|0
|7
|7-20
|6
|
18
|Монпелье
|8
|1
|1
|6
|8-26
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.10
|21:45
|
Ренн – Гавр
|1 : 0
|26.10
|18:00
|
Анже – Сент-Этьен
|4 : 2
|26.10
|20:00
|
Реймс – Брест
|1 : 2
|26.10
|22:00
|
Ланс – Лилль
|- : -
|27.10
|17:00
|
Лион – Осер
|- : -
|27.10
|19:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|27.10
|19:00
|
Ницца – Монако
|- : -
|27.10
|19:00
|
Страсбур – Нант
|- : -
|27.10
|22:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|7
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|6
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|5
|1
|2
Новости