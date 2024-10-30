Самый опытный французский судья отправлен во вторую лигу

47-летний судья Рудди Бюке больше не будет обслуживать матчи чемпионата Франции. Арбитр, в активе которого с 2008 года 310 матчей в лиге 1, понижен в ранге и переведен во вторую лигу.

Перед началом сезона-2024/25, как сообщает L'Equipe, Бюке не сдал тесты по физической подготовке и не был допущен к судейству. Но его карьера на этом не закончилась. В лиге 2 требования не такие жесткие, там он сумел пройти экзамен и получить допуск.