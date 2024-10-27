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Далер Кузяев назвал Андрея Мостового лучшим одноклубником в карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хавбек «Гавра» Далер Кузяев рассказал, кого считает лучшим одноклубником в своей карьере.

«Лучший одноклубник за всю мою карьеру — Андрей Мостовой. Самая приличная левая нога была у Ярослава Ракицкого, а вот правая — у Клаудиньо. Игра головой? Конечно, Сердар Азмун.

Что касается самого быстрого игрока — это Арсен Адамов. Хотя за «Ахмат» со мной выступал крайний защитник Милад Мохаммади. Очень быстрый парень.

Самый крутой дриблинг у Александра Ерохина. Он на тренировках крутые штуки исполнял. Лучший тренер? Мой отец. Мы работали вместе во Второй лиге», — цитирует Кузяева «РБ Спорт».

Кузяев выступает за «Гавр» с лета прошлого года. В текущем сезоне 31-летний россиянин забил один мяч в семи матчах за французский клуб.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Мостовой
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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2
 Монако 8 6 2 0 14-4 20
3
 Марсель 8 5 2 1 21-8 17
4
 Лилль 9 5 2 2 15-8 17
5
 Ланс 9 3 5 1 9-6 14
6
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
7
 Лион 8 4 1 3 14-12 13
8
 Брест 9 4 1 4 13-15 13
9
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
10
 Ницца 8 2 4 2 16-8 10
11
 Нант 8 2 4 2 10-9 10
12
 Страсбур 8 2 4 2 16-16 10
13
 Осер 8 3 0 5 11-16 9
14
 Анже 9 1 4 4 10-16 7
15
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
16
 Тулуза 8 1 3 4 7-11 6
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 8 1 1 6 8-26 4
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