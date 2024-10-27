Далер Кузяев назвал Андрея Мостового лучшим одноклубником в карьере
Хавбек «Гавра» Далер Кузяев рассказал, кого считает лучшим одноклубником в своей карьере.
«Лучший одноклубник за всю мою карьеру — Андрей Мостовой. Самая приличная левая нога была у Ярослава Ракицкого, а вот правая — у Клаудиньо. Игра головой? Конечно, Сердар Азмун.
Что касается самого быстрого игрока — это Арсен Адамов. Хотя за «Ахмат» со мной выступал крайний защитник Милад Мохаммади. Очень быстрый парень.
Самый крутой дриблинг у Александра Ерохина. Он на тренировках крутые штуки исполнял. Лучший тренер? Мой отец. Мы работали вместе во Второй лиге», — цитирует Кузяева «РБ Спорт».
Кузяев выступает за «Гавр» с лета прошлого года. В текущем сезоне 31-летний россиянин забил один мяч в семи матчах за французский клуб.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|8
|6
|2
|0
|25-8
|20
|
2
|Монако
|8
|6
|2
|0
|14-4
|20
|
3
|Марсель
|8
|5
|2
|1
|21-8
|17
|
4
|Лилль
|9
|5
|2
|2
|15-8
|17
|
5
|Ланс
|9
|3
|5
|1
|9-6
|14
|
6
|Реймс
|9
|4
|2
|3
|16-14
|14
|
7
|Лион
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|
8
|Брест
|9
|4
|1
|4
|13-15
|13
|
9
|Ренн
|9
|3
|2
|4
|13-12
|11
|
10
|Ницца
|8
|2
|4
|2
|16-8
|10
|
11
|Нант
|8
|2
|4
|2
|10-9
|10
|
12
|Страсбур
|8
|2
|4
|2
|16-16
|10
|
13
|Осер
|8
|3
|0
|5
|11-16
|9
|
14
|Анже
|9
|1
|4
|4
|10-16
|7
|
15
|Сент-Этьен
|9
|2
|1
|6
|8-24
|7
|
16
|Тулуза
|8
|1
|3
|4
|7-11
|6
|
17
|Гавр
|9
|2
|0
|7
|7-20
|6
|
18
|Монпелье
|8
|1
|1
|6
|8-26
|4
|25.10
|21:45
|
Ренн – Гавр
|1 : 0
|26.10
|18:00
|
Анже – Сент-Этьен
|4 : 2
|26.10
|20:00
|
Реймс – Брест
|1 : 2
|26.10
|22:00
|
Ланс – Лилль
|0 : 2
|27.10
|17:00
|
Лион – Осер
|- : -
|27.10
|19:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|27.10
|19:00
|
Ницца – Монако
|- : -
|27.10
|19:00
|
Страсбур – Нант
|- : -
|27.10
|22:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|7
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|6
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|6
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|5
|1
|2