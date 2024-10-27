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Сегодня, 20:57

«Монако» вдесятером проиграл «Ницце», Головин провел на поле весь матч

Руслан Минаев
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«Монако» на выезде проиграл «Ницце» в матче 9-го тура лиги 1 — 1:2.

У гостей гол забил Бриль Эмболо. У хозяев отметились Эван Гессан и Гаэтан Лаборде.

Монегаски с 45+4-й минута играли вдесятером после удаления Вандерсона. Российский полузащитник клуба Александр Головин провел на поле весь матч.

«Монако» (20 очков) не смог обойти «ПСЖ» (20 очков) в таблице чемпионата. У парижан остается один матч в запасе. «Ницца» с 13 очками — на 8-й строчке.

Франция. Лига 1. 9-й тур
27 окт, 19:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
2:1
Монако

В параллельных матчах «Тулуза» на выезде разгромила «Монпелье» со счетом 3:0, «Страсбур» победил дома «Ланс» — 3:1.

Франция. Лига 1. 9-й тур
27 окт, 19:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
0:3
Тулуза
Франция. Лига 1. 9-й тур
27 окт, 19:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
3:1
Нант

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«Лион» и «Осер» сыграли вничью в лиге 1
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 8 6 2 0 25-8 20
2
 Монако 9 6 2 1 15-6 20
3
 Марсель 8 5 2 1 21-8 17
4
 Лилль 9 5 2 2 15-8 17
5
 Ланс 9 3 5 1 9-6 14
6
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
7
 Лион 9 4 2 3 16-14 14
8
 Ницца 9 3 4 2 18-9 13
9
 Страсбур 9 3 4 2 19-17 13
10
 Брест 9 4 1 4 13-15 13
11
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
12
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
13
 Осер 9 3 1 5 13-18 10
14
 Тулуза 9 2 3 4 10-11 9
15
 Анже 9 1 4 4 10-16 7
16
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 9 1 1 7 8-29 4
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25.10 21:45
Ренн – Гавр
 1 : 0
26.10 18:00
Анже – Сент-Этьен
 4 : 2
26.10 20:00
Реймс – Брест
 1 : 2
26.10 22:00
Ланс – Лилль
 0 : 2
27.10 17:00
Лион – Осер
 2 : 2
27.10 19:00
Монпелье – Тулуза
 0 : 3
27.10 19:00
Ницца – Монако
 2 : 1
27.10 19:00
Страсбур – Нант
 3 : 1
27.10 22:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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Мэйсон Гринвуд

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 6
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Жоау Невеш

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ПСЖ

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Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

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И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 5 1 2
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 6 1 2
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