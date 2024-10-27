«Монако» вдесятером проиграл «Ницце», Головин провел на поле весь матч
«Монако» на выезде проиграл «Ницце» в матче 9-го тура лиги 1 — 1:2.
У гостей гол забил Бриль Эмболо. У хозяев отметились Эван Гессан и Гаэтан Лаборде.
Монегаски с 45+4-й минута играли вдесятером после удаления Вандерсона. Российский полузащитник клуба Александр Головин провел на поле весь матч.
«Монако» (20 очков) не смог обойти «ПСЖ» (20 очков) в таблице чемпионата. У парижан остается один матч в запасе. «Ницца» с 13 очками — на 8-й строчке.
В параллельных матчах «Тулуза» на выезде разгромила «Монпелье» со счетом 3:0, «Страсбур» победил дома «Ланс» — 3:1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|8
|6
|2
|0
|25-8
|20
|
2
|Монако
|9
|6
|2
|1
|15-6
|20
|
3
|Марсель
|8
|5
|2
|1
|21-8
|17
|
4
|Лилль
|9
|5
|2
|2
|15-8
|17
|
5
|Ланс
|9
|3
|5
|1
|9-6
|14
|
6
|Реймс
|9
|4
|2
|3
|16-14
|14
|
7
|Лион
|9
|4
|2
|3
|16-14
|14
|
8
|Ницца
|9
|3
|4
|2
|18-9
|13
|
9
|Страсбур
|9
|3
|4
|2
|19-17
|13
|
10
|Брест
|9
|4
|1
|4
|13-15
|13
|
11
|Ренн
|9
|3
|2
|4
|13-12
|11
|
12
|Нант
|9
|2
|4
|3
|11-12
|10
|
13
|Осер
|9
|3
|1
|5
|13-18
|10
|
14
|Тулуза
|9
|2
|3
|4
|10-11
|9
|
15
|Анже
|9
|1
|4
|4
|10-16
|7
|
16
|Сент-Этьен
|9
|2
|1
|6
|8-24
|7
|
17
|Гавр
|9
|2
|0
|7
|7-20
|6
|
18
|Монпелье
|9
|1
|1
|7
|8-29
|4
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.10
|21:45
|
Ренн – Гавр
|1 : 0
|26.10
|18:00
|
Анже – Сент-Этьен
|4 : 2
|26.10
|20:00
|
Реймс – Брест
|1 : 2
|26.10
|22:00
|
Ланс – Лилль
|0 : 2
|27.10
|17:00
|
Лион – Осер
|2 : 2
|27.10
|19:00
|
Монпелье – Тулуза
|0 : 3
|27.10
|19:00
|
Ницца – Монако
|2 : 1
|27.10
|19:00
|
Страсбур – Нант
|3 : 1
|27.10
|22:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|7
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|6
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|6
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|5
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|6
|1
|2
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