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Сегодня, 10:22

Тренер «Порту» Консейсау может возглавить «Марсель»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Марсель» предложил контракт главному тренеру «Порту» Сержиу Консейсау, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 49-летний специалист в ближайшее время покинет португальский клуб.

Консейсау возглавляет «Порту» с лета 2017 года. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Португалии и 4 раза выигрывала Кубок страны.

«Марсель» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице французской лиги 1 в сезоне-2023/24.

Футбол
ФК Марсель
ФК Порту
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
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Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
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Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
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