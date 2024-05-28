Тренер «Порту» Консейсау может возглавить «Марсель»

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«Марсель» предложил контракт главному тренеру «Порту» Сержиу Консейсау, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 49-летний специалист в ближайшее время покинет португальский клуб.

Консейсау возглавляет «Порту» с лета 2017 года. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Португалии и 4 раза выигрывала Кубок страны.

«Марсель» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице французской лиги 1 в сезоне-2023/24.