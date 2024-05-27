«Зенит» покупает Волкова? Спорный трансфер, но клубу нужны российские паспорта

Что даст чемпиону 21-летний защитник, присевший на скамейку «Краснодара»?

Чемпионат России завершен, очередная победа «Зенита» прожила в инфополе менее суток, пора смотреть в следующий сезон — до него менее двух месяцев. И уже пошли трансферные новости: защитник «Краснодара» Сергей Волков переходит в питерский клуб за 5 миллионов евро.

Сейчас много разговоров о том, что «Зениту» нужна перестройка. И это справедливо: сколько бы ни говорил Семак о должном уровне мотивации и о фатальном невезении в каждом матче, необходимость встряски назрела. Питерцы провели худший сезон за много лет и настойчиво отдавали титул конкурентам, но те не удосужились его забрать. Команда прошла по самому краю, но все же стала чемпионом. И сейчас не кажется, что при отсутствии каких-то кадровых решений «Зенит» вернется в колею и будет снова всех разносить с большим запасом. Изменения уже точно не коснутся тренерской позиции — Семак подписал новый долгосрочный контракт подчеркнуто в разгар торжеств на стадионе. Значит, нужно перетряхнуть состав.

Первым трансфером должно быть приобретение Волкова, но здесь суть все же в другом: у «Зенита» проблемы с лимитом, клубу элементарно нужны игроки с российскими паспортами. Хотя Волков как раз приобретается на место, где играют парн и с нужным документом . Р ечь о Марио Фернандесе и Вячеславе Караваеве. Из громкого приезда русского бразильца в Петербург не вышло ничего хорошего — как минимум здоровье не позволило провести приличный сезон. Караваев же в свои 29 лет вряд ли уже будет прибавлять. С помощью молодого Волкова можно освежить кровь, добавить огня — краснодарец охотно и умело подключается к атакам.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Проблема сине-бело-голубых с российскими игроками является стратегической. Воспитанников «Зенит» не привлекает, хотя на юношеском и молодежном уровнях клуб стабильно хорош, а последние российские трансферы удачными не назовешь — Бакаев уехал после невнятного сезона, Коваленко весь год провел на скамейке, Ахметов — просто игрок ротации.

С приходом Волкова паспорт по позиции меняется на паспорт, но этот трансфер показывает, что «Зенит» заработал на внутреннем рынке. Взять кого-то из списка пожеланий категории А (чтобы было примерно понятно — Аршавин прошлым летом называл, например, Пиняева, Тюкавина и Захаряна) сейчас вряд ли возможно, поэтому приходится обращаться к списку Б. Волков — как раз из него.

Для «Краснодара» это отличная сделка: фактически «быки» получают 5 миллионов за неосновного игрока. Волков провел два полных сезона, но уже во втором как будто уперся в потолок. Он стал выпадать из состава при Ивиче, а при Мусаеве присел на лавку основательно. Да, это молодой, быстрый, маневренный игрок, который делает большой объем. Но ошибок непосредственно в обороне в завершившемся сезоне было очень много — это и позиционные просчеты, и проигранная борьба на «втором этаже». На данный момент Волков н е выглядит однозначной фигурой. Особенно за такие деньги.

«Зенит» замечательно работает на бразильском рынке, тут можно мастер-классы проводить. А вот деятельность на внутреннем рынке просела. Покупкой Волкова Петербург больше заявляет о намерениях, нежели серьезно укрепляет состав уже сегодня.