«Зенит» покупает Волкова? Спорный трансфер, но клубу нужны российские паспорта
Чемпионат России завершен, очередная победа «Зенита» прожила в инфополе менее суток, пора смотреть в следующий сезон — до него менее двух месяцев. И уже пошли трансферные новости: защитник «Краснодара» Сергей Волков переходит в питерский клуб за 5 миллионов евро.
Сейчас много разговоров о том, что «Зениту» нужна перестройка. И это справедливо: сколько бы ни говорил Семак о должном уровне мотивации и о фатальном невезении в каждом матче, необходимость встряски назрела. Питерцы провели худший сезон за много лет и настойчиво отдавали титул конкурентам, но те не удосужились его забрать. Команда прошла по самому краю, но все же стала чемпионом. И сейчас не кажется, что при отсутствии каких-то кадровых решений «Зенит» вернется в колею и будет снова всех разносить с большим запасом. Изменения уже точно не коснутся тренерской позиции — Семак подписал новый долгосрочный контракт подчеркнуто в разгар торжеств на стадионе. Значит, нужно перетряхнуть состав.
Первым трансфером должно быть приобретение Волкова, но здесь суть все же в другом: у «Зенита» проблемы с лимитом, клубу элементарно нужны игроки с российскими паспортами. Хотя Волков как раз приобретается на место, где играют парни с нужным документом. Речь о Марио Фернандесе и Вячеславе Караваеве. Из громкого приезда русского бразильца в Петербург не вышло ничего хорошего — как минимум здоровье не позволило провести приличный сезон. Караваев же в свои 29 лет вряд ли уже будет прибавлять. С помощью молодого Волкова можно освежить кровь, добавить огня — краснодарец охотно и умело подключается к атакам.
Проблема сине-бело-голубых с российскими игроками является стратегической. Воспитанников «Зенит» не привлекает, хотя на юношеском и молодежном уровнях клуб стабильно хорош, а последние российские трансферы удачными не назовешь — Бакаев уехал после невнятного сезона, Коваленко весь год провел на скамейке, Ахметов — просто игрок ротации.
С приходом Волкова паспорт по позиции меняется на паспорт, но этот трансфер показывает, что «Зенит» заработал на внутреннем рынке. Взять кого-то из списка пожеланий категории А (чтобы было примерно понятно — Аршавин прошлым летом называл, например, Пиняева, Тюкавина и Захаряна) сейчас вряд ли возможно, поэтому приходится обращаться к списку Б. Волков — как раз из него.
Для «Краснодара» это отличная сделка: фактически «быки» получают 5 миллионов за неосновного игрока. Волков провел два полных сезона, но уже во втором как будто уперся в потолок. Он стал выпадать из состава при Ивиче, а при Мусаеве присел на лавку основательно. Да, это молодой, быстрый, маневренный игрок, который делает большой объем. Но ошибок непосредственно в обороне в завершившемся сезоне было очень много — это и позиционные просчеты, и проигранная борьба на «втором этаже». На данный момент Волков не выглядит однозначной фигурой. Особенно за такие деньги.
«Зенит» замечательно работает на бразильском рынке, тут можно мастер-классы проводить. А вот деятельность на внутреннем рынке просела. Покупкой Волкова Петербург больше заявляет о намерениях, нежели серьезно укрепляет состав уже сегодня.
Впрочем, данные у потенциального новичка есть. Если в Питере удастся их развить, Волков добавит в стабильности, то завтра «Зенит» может получить мощный правый фланг.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4