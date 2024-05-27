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Филимонов: «Вытеснит ли Сафонов Доннарумму в «ПСЖ»? Ничего невозможного нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонов в «ПСЖ».

«Думаю, что Сафонов — голкипер уровня «ПСЖ». В нашем чемпионате он на виду, на лидирующих позициях, вратарь сборной. Зачем ехать на замену? Есть разные мнения. С одной стороны, можно играть и тренироваться с классными футболистами и расти, с другой, можно тренироваться с ними и не расти. Но все то же самое возможно и с партнерами ниже классом. Все зависит от него, его желания и мировоззрения.

Даже если он не будет играть или его отдадут в аренду, то это опыт, вызов, возможность проверить себя на другом уровне. Если есть такая возможность, лучше проверить себя, чем потом думать, что у тебя был шанс, а ты его не использовал. Поэтому пусть едет и пробует себя. Может ли он вытеснить Доннарумму? Ничего невозможного нет. Возможно и какие-то форс-мажорные ситуации: травмы, дисквалификации. Если шанс появится, им надо пользоваться», — сказал Филимонов «СЭ».

22 мая сообщалось о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу российского голкипера. 26-го числа эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, отметив, что для заключения сделки осталось уладить небольшие детали.

Александр Филимонов
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
 1 : 0
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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