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Сегодня, 09:45

Энрике считает, что «ПСЖ» нужно приобрести Кварацхелию после ухода Мбаппе

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Хвича Кварацхелия.
Фото ФК «Наполи»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поддерживает идею подписать контракт с полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает арабский журналист Джамель.

Как отмечает источник, Энрике беспокоится, что «ПСЖ» в отсутствие Килиана Мбаппе, покинувшего клуб по окончании сезона, в следующем чемпионате Франции будет не хватать быстрых игроков на острие атаки. По мнению специалиста, Кварацхелия хорошо подходит под стиль команды.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» предложило «Наполи» 100 миллионов евро за 23-летнего вингера. Грузин выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро. Контракт футболиста с неаполитанцами рассчитан до лета 2027 года.

Килиан Мбаппе
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Луис Энрике
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
1 тур
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
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19.05 22:00
Тулуза – Брест
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
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Эльбасан Рашани

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 24 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

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