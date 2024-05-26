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Деменко: «Если все получится, Сафонову однозначно нужно переходить в «ПСЖ»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мыслями о возможном переходе вратаря «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ». Он считает, что россиянину нужно принимать предложение французского клуба.

«Я верю в то, что наши футболисты способны создать конкуренцию. Но есть два важных фактора — язык и доверие тренерского штаба. Если доверия не будет, то Сафонов может сесть в «ПСЖ» вторым вратарем, и надолго. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день Доннарумма — классом выше. Но это футбол — почему бы ему и не доказать какие-то моменты. То, что он может, я не сомневаюсь. «ПСЖ» может позволить себе абсолютно любого вратаря. И если все получится, Матвею однозначно нужно переходить. Такой шанс бывает раз в жизни», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

22 мая сообщалось о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу российского голкипера. 26-го числа эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, отметив, что для заключения сделки осталось уладить небольшие детали.

Источник: Vprognoze
Максим Деменко
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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