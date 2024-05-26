Луис Энрике верит, что однажды «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике верит в победу команды в Лиге чемпионов.

В завершившемся сезоне клуб завоевал все трофеи, кроме Лиги чемпионов.

«Мы хотим войти в историю и в конечном итоге выиграть Лигу чемпионов. Мы выиграем ее», — приводит PSG Report слова Энрике.

25 маяу «ПСЖ» стал победителем Кубка Франции, обыграв в финале «Лион» (2:1).