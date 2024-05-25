«ПСЖ» обыграл «Лион» и стал победителем Кубка Франции

«ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции в сезоне-2023/24.

В финале парижане одержали победу над «Лионом» — 2:1. Счет на 22-й минуте открыл Усман Дембеле. Через 12 минут преимущество «ПСЖ» удвоил Фабиан Руис.

Единственный гол «Лиона» на 55-й минуте забил Джейк О'Брайен.

«ПСЖ» в 15-й раз выиграл Кубок Франции — это рекордный показатель по победам в турнире. В активе «Марселя» 10 трофеев, «Сент-Этьен» и «Лилль» по 6 раз выигрывали Кубок страны.

Кроме того, команда Луиса Энрике выиграла третий трофей в этом году. Ранее парижане стали чемпионами Франции и завоевали Суперкубок страны.