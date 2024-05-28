Камоцци: «ПСЖ» — это гранд, у Сафонова все получится там»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ".

«Сафонов — отличный голкипер, он доказал свой уровень, играя в РПЛ. «ПСЖ» — это гранд, у Матвея все получится там», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

25-летний Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Всего за команду он провел 175 матчей, пропустил 208 голов и 53 раза отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 18 миллионов евро.