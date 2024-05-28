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Сегодня, 04:45

Камоцци: «ПСЖ» — это гранд, у Сафонова все получится там»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ".

«Сафонов — отличный голкипер, он доказал свой уровень, играя в РПЛ. «ПСЖ» — это гранд, у Матвея все получится там», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

 
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25-летний Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Всего за команду он провел 175 матчей, пропустил 208 голов и 53 раза отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 18 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-pszh-e-to-grand-u-safonova-vse-poluchitsya-tam/
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Франко Камоцци
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

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