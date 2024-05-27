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Сегодня, 07:10

Тенас покинет «ПСЖ» в случае перехода Сафонова

Сергей Разин
корреспондент
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Вратрь «ПСЖ» Арнау Тенас в случае перехода голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова покинет клуб, сообщает L'equipe.

По сведениям источника, 22-летний испанец хочет получать больше игрового времени. В случае прихода Сафонова голкипер намерен уйти в аренду, так как не хочет быть третьим вратарем.

Также L'equipe отмечает, что спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос давно следил за Сафоновым и хотел подписать его в «Сельту» несколько лет назад.

В минувшем сезоне 25-летний вратарь провел за «Краснодар» 30 матчей, пропустил 27 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 18 миллионов евро.

Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
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 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
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 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
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 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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