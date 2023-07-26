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Мэр Парижа призвала «ПСЖ» сохранить Мбаппе в команде

Сергей Разин
корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Мэр Парижа Анн Идальго попросила руководство «ПСЖ» сохранить форварда Килиана Мбаппе в команде.

«Я не понимаю, в какие игры играет «ПСЖ». Мбаппе — лучший игрок в мире. Признаюсь, я ничего не понимаю в ситуации, но Килиан — экстраординарный футболист, его нужно оставить в Париже. Думаю, это также его желание — остаться здесь как можно дольше. Вопрос в действиях «ПСЖ», — приводит слова Идальго RMC Sport.

24 июля появилась информация, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за форварда, а самому Мбаппе готов платить 700 миллионов евро в год и гарантировать бесплатный уход в «Реал» следующим летом.

Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Однако футболист не намерен его продлевать, что не понравилось руководству клуба, которое выставило игрока на трансфер и не взяло игрока в турне по Японии. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Стартовали переговоры между агентом Мбаппе и «Аль-Хилялем»
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