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Сегодня, 04:27

Стартовали переговоры между агентом Мбаппе и «Аль-Хилялем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Представители нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе начали переговоры с «Аль-Хилялем» по поводу возможного перехода 24-летнего француза в клуб из Саудовской Аравии.

Как сообщает AS, стороны обсуждают длительность контракта. Футболист хочет однолетнее соглашение, чтобы затем перебраться в «Реал», а клуб рассчитывает на двухлетний договор.

24 июля появилась информация, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за форварда, а самому Мбаппе готов платить 700 миллионов евро в год и гарантировать бесплатный уход в «Реал» следующим летом.

Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Однако футболист не намерен его продлевать, что не понравилось руководству клуба, которое выставило игрока на трансфер и не взяло игрока в турне по Японии. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе. Сага о Мбаппе. В «Реал» — через Саудовскую Аравию за 700 миллионов в год
Килиан Мбаппе
Футбол
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