Мбаппе забил 200-й гол в карьере
01:17
«ПСЖ» разгромил «Ванн» в 1/16 финала Кубка Франции — 4:0. Хет-триком в составе парижан отметился нападающий Кильян Мбаппе.
Как сообщает Opta, Мбаппе преодолел отметку в 200 забитых мячей. Теперь на его счету 201 гол на профессиональном уровне.
Мбаппе забил 151 гол за «ПСЖ», 27 — за «Монако», а также 24 — за сборную Франции.
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