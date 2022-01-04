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Мбаппе забил 200-й гол в карьере

01:17
Кильян Мбаппе. Фото Twitter
Кильян Мбаппе. Фото Twitter
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«ПСЖ» разгромил «Ванн» в 1/16 финала Кубка Франции — 4:0. Хет-триком в составе парижан отметился нападающий Кильян Мбаппе.

Как сообщает Opta, Мбаппе преодолел отметку в 200 забитых мячей. Теперь на его счету 201 гол на профессиональном уровне.

Мбаппе забил 151 гол за «ПСЖ», 27 — за «Монако», а также 24 — за сборную Франции.

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Евгений Козинов все материалы автора

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