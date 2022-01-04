Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» победить «Ванн» в 1/16 финала Кубка Франции
01:02
«ПСЖ» переиграл «Ванн» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 4:0. Защитник Преснель Кимпембе открыл счет на 28-й минуте встречи. Во втором тайме нападающий Кильян Мбаппе оформил хет-трик.
Таким образом, «ПСЖ» пробился в 1/8 финала турнира. Соперник будет определен путем жеребьевки.
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