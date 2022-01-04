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Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» победить «Ванн» в 1/16 финала Кубка Франции

01:02
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«ПСЖ» переиграл «Ванн» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 4:0. Защитник Преснель Кимпембе открыл счет на 28-й минуте встречи. Во втором тайме нападающий Кильян Мбаппе оформил хет-трик.

Таким образом, «ПСЖ» пробился в 1/8 финала турнира. Соперник будет определен путем жеребьевки.

Франция. Кубок. 1/16 финала
03 янв, 23:10. La Rabine (Ванн)
Ванн
0:4
ПСЖ
Голы
Кимпембе, 28 (0:1), Мбаппе, 59 (0:2), Мбаппе, 71 (0:3), Мбаппе, 76 (0:4)
ПСЖ
Доннарумма Дагба Кимпембе Керер (Битшиабу, 67) Нуну Мендеш Верратти Эррера (Гарби, 82) Симонс Вейналдум (Дина Эбимбе, 62) Мишу Мбаппе
Предупреждения
Кимпембе 46, Эррера 57
Судьи
Стина

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Евгений Козинов все материалы автора

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