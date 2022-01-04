Олег Петров уверен, что Клеман подходит «Монако»

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров поприветствовал Филиппа Клемана на посту главного тренера. Он сменил Нико Ковача.

«Мы рады приветствовать Филиппа Клемана на посту главного тренера «Монако». Он известен своим умением великолепно работать с молодыми и талантливыми игроками, а также достигать все более и более высоких целей на протяжении карьерного пути.

Это подходящий наставник для продолжения главы, начатой на старте прошлого сезона, неизменной целью которой является возвращение «Монако» на вершину французского чемпионата и авансцену европейского футбола", — цитирует пресс-служба клуба Петрова.

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