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Олег Петров уверен, что Клеман подходит «Монако»

01:34

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров поприветствовал Филиппа Клемана на посту главного тренера. Он сменил Нико Ковача.

Филипп Клеман. Новый тренер «Монако» работал с Малиновским и выбивал «Зенит» из Лиги чемпионов. Как он будет использовать Головина?

«Мы рады приветствовать Филиппа Клемана на посту главного тренера «Монако». Он известен своим умением великолепно работать с молодыми и талантливыми игроками, а также достигать все более и более высоких целей на протяжении карьерного пути.

Это подходящий наставник для продолжения главы, начатой на старте прошлого сезона, неизменной целью которой является возвращение «Монако» на вершину французского чемпионата и авансцену европейского футбола", — цитирует пресс-служба клуба Петрова.

Новый тренер «Монако» работал с Малиновским и выбивал «Зенит» из Лиги чемпионов. Как он будет использовать Головина?

Дополнительная информация:

https://www.asmonaco.com/ru/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%bf-%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d1%82%d1%80%d0%b5/

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Евгений Козинов все материалы автора

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