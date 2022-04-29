Мбаппе вышел на второе место в списке бомбардиров в истории «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отличился в матче 35-го тура чемпионата Франции.

Для 23-летнего форварда этот гол стал 114-м в составе клуба из Парижа. Он вышел на чистое второе место в истории клуба, обойдя результат Златана Ибрагимовича.

Больше мячей за «ПСЖ» в Лиге 1 забил лишь Эдинсон Кавани — у него их 138.

Также у Мбаппе теперь суммарно 130 голов в чемпионате Франции — с учетом его выступлений за «Монако». В данном аспекте он также уступает в XXI веке лишь Кавани.