Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 06:19

Мбаппе стал вторым французом с 25 голами в 4 сезонах чемпионата Франции

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил 25 голов в чемпионате Франции в четвертый раз в карьере.

24-летний игрок отметился 33 голами в сезона-2018/19, 27 голами — в сезоне-2020/21, 28 — в сезоне-2021/22 и 26 голами — в сезоне-2022/23.

Нападающий стал вторым французом, достигшим этого после Тади Чисовски. Форвард «Расинга» из пригорода Парижа показал этот результат в период с 1956 по 1960 год.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандал с Ничушкиным, тяжелая травма капитана: когда закончится черная полоса «Колорадо»?
Кассьерра спас золотой праздник «Зенита», хотя «Краснодар» едва его не сорвал
Политолог указал на глобальный переход к многополярности благодаря СВО
МИД РФ заявил о возможном выходе из Арктического совета
Стала известна предварительная причина пожара на заводе в Тольятти
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Мбаппе после выбора между Парижем и Мадридом: «ПСЖ», не «Реал»
Мбаппе: «Следующая цель? Выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»
Мбаппе не хочет, чтобы Месси уходил из «ПСЖ»
Гальтье о том, что Мбаппе играл несмотря на повреждение: «Это сильный посыл для «ПСЖ»
Мбаппе недоволен промороликом «ПСЖ» на следующий сезон без Месси и Неймара: «Это не Килиан Сен-Жермен»
Мбаппе — идеальный капитан для сборной Франции. Он одной фразой предотвратил конфликт с Гризманном
Президент «ПСЖ» заявил, что клуб намерен сохранить Мбаппе, Месси и Рамоса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» с разгромным счетом обыграл «Аяччо», у Мбаппе дубль

Арендованный у «Арсенала» форвард «Реймса» Балогун стал самым результативным британцем в лиге 1 за последние 76 лет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 34 21 7 6 62-34 70
4
 Монако 34 19 7 8 68-51 64
5
 Лилль 34 17 8 9 60-41 59
6
 Ренн 34 17 5 12 56-38 56
7
 Лион 34 16 8 10 57-41 56
8
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
9
 Лорьян 34 14 9 11 48-46 51
10
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
11
 Клермон Фут 34 14 8 12 37-44 50
12
 Монпелье 34 13 4 17 56-57 43
13
 Тулуза 34 12 6 16 48-55 42
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 34 8 11 15 38-50 35
16
 Осер 34 8 10 16 32-56 34
17
 Нант 34 6 14 14 35-50 32
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 34 4 10 20 42-73 22
20
 Анже 34 3 5 26 28-74 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.05 22:00
Ланс – Реймс
 2 : 1
13.05 18:00
Страсбур – Ницца
 2 : 0
13.05 22:00
ПСЖ – Аяччо
 5 : 0
14.05 14:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
14.05 16:00
Брест – Осер
 - : -
14.05 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
14.05 16:00
Ренн – Труа
 - : -
14.05 16:00
Тулуза – Нант
 - : -
14.05 18:05
Монако – Лилль
 - : -
14.05 21:45
Марсель – Анже
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 27 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости