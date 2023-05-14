Мбаппе стал вторым французом с 25 голами в 4 сезонах чемпионата Франции

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил 25 голов в чемпионате Франции в четвертый раз в карьере.

24-летний игрок отметился 33 голами в сезона-2018/19, 27 голами — в сезоне-2020/21, 28 — в сезоне-2021/22 и 26 голами — в сезоне-2022/23.

Нападающий стал вторым французом, достигшим этого после Тади Чисовски. Форвард «Расинга» из пригорода Парижа показал этот результат в период с 1956 по 1960 год.