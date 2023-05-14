Мбаппе стал вторым французом с 25 голами в 4 сезонах чемпионата Франции
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил 25 голов в чемпионате Франции в четвертый раз в карьере.
24-летний игрок отметился 33 голами в сезона-2018/19, 27 голами — в сезоне-2020/21, 28 — в сезоне-2021/22 и 26 голами — в сезоне-2022/23.
Нападающий стал вторым французом, достигшим этого после Тади Чисовски. Форвард «Расинга» из пригорода Парижа показал этот результат в период с 1956 по 1960 год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|26
|3
|6
|84-35
|81
|
2
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|
3
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|
4
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|
5
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|
7
|Лион
|34
|16
|8
|10
|57-41
|56
|
8
|Ницца
|35
|13
|12
|10
|42-34
|51
|
9
|Лорьян
|34
|14
|9
|11
|48-46
|51
|
10
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|
11
|Клермон Фут
|34
|14
|8
|12
|37-44
|50
|
12
|Монпелье
|34
|13
|4
|17
|56-57
|43
|
13
|Тулуза
|34
|12
|6
|16
|48-55
|42
|
14
|Страсбур
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|
15
|Брест
|34
|8
|11
|15
|38-50
|35
|
16
|Осер
|34
|8
|10
|16
|32-56
|34
|
17
|Нант
|34
|6
|14
|14
|35-50
|32
|
18
|Аяччо
|35
|6
|5
|24
|22-66
|23
|
19
|Труа
|34
|4
|10
|20
|42-73
|22
|
20
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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13 тур
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18 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|22:00
|
Ланс – Реймс
|2 : 1
|13.05
|18:00
|
Страсбур – Ницца
|2 : 0
|13.05
|22:00
|
ПСЖ – Аяччо
|5 : 0
|14.05
|14:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|14.05
|16:00
|
Брест – Осер
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|- : -
|14.05
|16:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|14.05
|16:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|14.05
|18:05
|
Монако – Лилль
|- : -
|14.05
|21:45
|
Марсель – Анже
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|27
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2
Новости