«ПСЖ» с разгромным счетом обыграл «Аяччо», у Мбаппе дубль

«ПСЖ» дома обыграл «Аяччо» в матче 35-го тура чемпионата Франции — 5:0.

Голы в составе парижан забили Фабиан Руис, Ашраф Хакими, Килиан Мбаппе, оформивший дубль. Еще один мяч забил игрок «Аяччо» Мохамед Юссуф в свои ворота.

На 77-й минуте Ашраф Хакими получил прямую красную карточку за неспортивное поведение. На 80-й минуте поле покинул игрок гостей Тома Мангани, который тоже заработал красную карточку.

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси вышел в стартовом составе команды и провел весь матч.

«ПСЖ» набрал 81 очко и занимает первое место в лиге 1. «Аяччо» находится на 18-й строчке (23).