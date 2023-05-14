Арендованный у «Арсенала» форвард «Реймса» Балогун стал самым результативным британцем в лиге 1 за последние 76 лет

Нападающий «Реймса» Фоларин Балогун забил больше всех голов в чемпионате Франции среди англичан за последние 76 лет — с сезона-1946/47.

Форвард в этом сезоне забил за клуб 19 голов и обошел достижение Гленна Ходдла в «Монако» — 18 голов в сезоне-1988/89.

21-летний Балогун выступает в «Реймсе» на правах аренды из «Арсенала». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ».