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Мбаппе сообщил окружению, что не уйдет этим летом из «ПСЖ»

15:58
Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Килиан Мбаппе. Фото Reuters
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Нападающий Килиан Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» этим летом. Спортивный директор парижского клуба Леонардо сообщил об этом футболистам команды. Кроме того, функционер убеждал в этом новичков во время переговоров о трансфере, сообщает Cadena SER.

Сам футболист также рассказал ближайшему окружению, что не покинет «ПСЖ» в это трансферное окно. Тем не менее француз по-прежнему хочет играть за «Реал».

22-летний француз в текущем сезоне провел 2 матча за «ПСЖ» и забил 1 мяч при 2 голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что «Реал» готов отдать за игрока 120 миллионов евро. Самому футболисту клуб предложит пятилетний контракт и зарплату, которую источник охарактеризовал как «галактическую».

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Иван Шитик все материалы автора

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