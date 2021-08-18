Мбаппе сообщил окружению, что не уйдет этим летом из «ПСЖ»
Нападающий Килиан Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» этим летом. Спортивный директор парижского клуба Леонардо сообщил об этом футболистам команды. Кроме того, функционер убеждал в этом новичков во время переговоров о трансфере, сообщает Cadena SER.
Сам футболист также рассказал ближайшему окружению, что не покинет «ПСЖ» в это трансферное окно. Тем не менее француз по-прежнему хочет играть за «Реал».
22-летний француз в текущем сезоне провел 2 матча за «ПСЖ» и забил 1 мяч при 2 голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.
Ранее появилась информация, что «Реал» готов отдать за игрока 120 миллионов евро. Самому футболисту клуб предложит пятилетний контракт и зарплату, которую источник охарактеризовал как «галактическую».
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