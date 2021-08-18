Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Лион» планирует продать нескольких футболистов после поражения от «Анже»

09:15
Теги:

«Лион» хочет избавиться от ряда футболистов после поражения от «Анже» во 2-м туре чемпионата Франции (0:3), сообщает Twitter Get French Football News со ссылкой на RMC.

По информации источника, клуб хочет продать пять игроков: Максвелла Корне, Тьяго Мендеса, Уссема Ауара, Райана Шерки и Ислама Слимани. Причиной данного решения стало «плохое отношение футболистов к игре».

18 августа появилась информация, что «Лион» перевел защитника Марселу во второй состав за то, что он улыбался в раздевалке после поражения от «Анже», когда капитан команды Лео Дюбуа отчитывал игроков.

После двух туров «Лион» с одним очком занимает 17-е место в турнирной таблице.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Надеюсь, Россия и Украина снова объединятся». Харитонов — про братьев Емельяненко, ложный патриотизм и сына-бойца
Левандовски обставил Холанна, у Нагельсманна — первый трофей в карьере. «Бавария» продолжает собирать титулы
В Россию едет американец, который сыграл всего 4 матча в АХЛ. Он будет играть в первом звене
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд