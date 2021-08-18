«Лион» планирует продать нескольких футболистов после поражения от «Анже»

«Лион» хочет избавиться от ряда футболистов после поражения от «Анже» во 2-м туре чемпионата Франции (0:3), сообщает Twitter Get French Football News со ссылкой на RMC.

По информации источника, клуб хочет продать пять игроков: Максвелла Корне, Тьяго Мендеса, Уссема Ауара, Райана Шерки и Ислама Слимани. Причиной данного решения стало «плохое отношение футболистов к игре».

Lyon Sporting Director Juninho intends to react radically following the 3-0 defeat to Angers, now willing to sell Maxwel Cornet, Thiago Mendes, Houssem Aouar, Rayan Cherki and Islam Slimani for «their poor attitude,» according to RMC. More follows tomorrow. — Get French Football News (@GFFN) August 17, 2021

18 августа появилась информация, что «Лион» перевел защитника Марселу во второй состав за то, что он улыбался в раздевалке после поражения от «Анже», когда капитан команды Лео Дюбуа отчитывал игроков.

После двух туров «Лион» с одним очком занимает 17-е место в турнирной таблице.