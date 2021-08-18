«Лион» планирует продать нескольких футболистов после поражения от «Анже»
09:15
«Лион» хочет избавиться от ряда футболистов после поражения от «Анже» во 2-м туре чемпионата Франции (0:3), сообщает Twitter Get French Football News со ссылкой на RMC.
По информации источника, клуб хочет продать пять игроков: Максвелла Корне, Тьяго Мендеса, Уссема Ауара, Райана Шерки и Ислама Слимани. Причиной данного решения стало «плохое отношение футболистов к игре».
18 августа появилась информация, что «Лион» перевел защитника Марселу во второй состав за то, что он улыбался в раздевалке после поражения от «Анже», когда капитан команды Лео Дюбуа отчитывал игроков.
После двух туров «Лион» с одним очком занимает 17-е место в турнирной таблице.
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