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«Реал» готов предложить Мбаппе «галактическую» зарплату

19:56
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
Килиан Мбаппе. Фото Twitter
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«Реал» интересуется форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе, сообщает 16 августа Cadena SER.

По данным источника, футболист хочет перейти в мадридский клуб и сообщит об этом руководству «ПСЖ». При этом он не собирается бойкотировать тренировки и матчи, чтобы заставить парижан отпустить его.

«Реал» готов отдать за игрока 120 миллионов евро. Самому футболисту клуб предложит пятилетний контракт и зарплату, которую источник охарактеризовал как «галактическую».

22-летний француз в текущем сезоне провел два матча за «ПСЖ» и забил один мяч при двух голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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