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Источник: в «ПСЖ» недовольны поведением Рамоса

16:03
Серхио Рамос. Фото ФК «ПСЖ».
Серхио Рамос. Фото ФК «ПСЖ».
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В «ПСЖ» недовольны поведением защитника Серхио Рамоса. 35-летний испанец «ведет себя высокомерно по отношению к одноклубникам и персоналу», утверждает Cadena SER.

Если Рамос не изменит своего отношения к делу, главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не гарантирует испанцу место в стартовом составе.

Серхио Рамос перешел в «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешел в новый клуб на правах свободного агента из «Реала».

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Иван Шитик все материалы автора

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