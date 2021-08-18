Источник: в «ПСЖ» недовольны поведением Рамоса

В «ПСЖ» недовольны поведением защитника Серхио Рамоса. 35-летний испанец «ведет себя высокомерно по отношению к одноклубникам и персоналу», утверждает Cadena SER.

Если Рамос не изменит своего отношения к делу, главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не гарантирует испанцу место в стартовом составе.

Серхио Рамос перешел в «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешел в новый клуб на правах свободного агента из «Реала».