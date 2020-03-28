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Новости   //    Футбол   //    Франция

Мбаппе сделал крупное пожертвование в фонд поддержки бездомных

03:31
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Фонд аббата Пьера объявил, что получил «очень большое пожертвование» от нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Кильяна Мбаппе. По просьбе самого футболиста, сумма останется в тайне. Таким образом француз решил поддержать бездомных, пострадавших в период пандемии коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 590 тысяч человек. Умерших — 26 947, выздоровевших — 132 447. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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