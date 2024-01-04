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Мбаппе — о своем будущем: «Я не принял еще решение»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кильян Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после победы над «Тулузой» (2:0) в Суперкубке Франции-2023 ответил на вопрос о своем будущем.

«Мое будущее? Я не принял еще решение. В 2022 году я не знал своего окончательного решения до мая. На этот раз, если бы я знал, чем хочу заниматься, я бы не позволил затягивать с решением. Это не имело бы смысла», — приводит AS слова Мбаппе.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение фрацузскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за парижан во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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Метц – Тулуза
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