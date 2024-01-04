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Сегодня, 05:47

Мэрия Парижа не желает продавать «Парк де Пренс» владельцам «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Парк де Пренс».
Фото AFP

«ПСЖ» продолжает переговоры с руководством Парижа по поводу покупки стадиона «Парк де Пренс». Как сообщает L'Equipe, мэрия города по-прежнему не собирается уступать футбольную арену.

У парижского клуба есть еще один вариант: покупка земли для строительства нового стадиона.

В среду, 3 января, «ПСЖ» выиграл у «Тулузы» (2:0) в матче за Суперкубок Франции-2023. В чемпионате страны после первого круга команда идет на первом месте в турнирной таблице.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» на «Парк де Пренс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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32 тур
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34 тур
12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 - : -
13.01 19:00
Монако – Реймс
 - : -
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 19:05
Гавр – Лион
 - : -
14.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 8
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 7
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 13 1 2
Самюэль Грансир

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Гавр

 13 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

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