Мэрия Парижа не желает продавать «Парк де Пренс» владельцам «ПСЖ»

«ПСЖ» продолжает переговоры с руководством Парижа по поводу покупки стадиона «Парк де Пренс». Как сообщает L'Equipe, мэрия города по-прежнему не собирается уступать футбольную арену.

У парижского клуба есть еще один вариант: покупка земли для строительства нового стадиона.

В среду, 3 января, «ПСЖ» выиграл у «Тулузы» (2:0) в матче за Суперкубок Франции-2023. В чемпионате страны после первого круга команда идет на первом месте в турнирной таблице.