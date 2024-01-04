Мэрия Парижа не желает продавать «Парк де Пренс» владельцам «ПСЖ»
«ПСЖ» продолжает переговоры с руководством Парижа по поводу покупки стадиона «Парк де Пренс». Как сообщает L'Equipe, мэрия города по-прежнему не собирается уступать футбольную арену.
У парижского клуба есть еще один вариант: покупка земли для строительства нового стадиона.
В среду, 3 января, «ПСЖ» выиграл у «Тулузы» (2:0) в матче за Суперкубок Франции-2023. В чемпионате страны после первого круга команда идет на первом месте в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|17
|10
|5
|2
|19-9
|35
|
3
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-22
|33
|
4
|Брест
|17
|9
|4
|4
|25-15
|31
|
5
|Лилль
|17
|7
|7
|3
|21-14
|28
|
6
|Марсель
|17
|7
|6
|4
|25-18
|27
|
7
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
8
|Реймс
|17
|8
|2
|7
|22-23
|26
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|18-22
|23
|
10
|Ренн
|17
|4
|7
|6
|23-22
|19
|
11
|Монпелье
|17
|4
|7
|6
|19-21
|19
|
12
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
13
|Нант
|17
|5
|3
|9
|19-28
|18
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
17
|Лорьян
|17
|2
|6
|9
|21-35
|12
|
18
|Клермон Фут
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.01
|23:00
|
Марсель – Страсбур
|- : -
|13.01
|19:00
|
Монако – Реймс
|- : -
|13.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
|14.01
|15:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|14.01
|17:00
|
Брест – Монпелье
|- : -
|14.01
|17:00
|
Метц – Тулуза
|- : -
|14.01
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|- : -
|14.01
|19:05
|
Гавр – Лион
|- : -
|14.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|8
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|15
|1
|6
Новости