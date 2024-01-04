Семин: «Головин проводит свой лучший сезон»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

Ранее Головин вошел в символическую сборную лучших игроков лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe.

«Головин проводит свой лучший сезон. Приятно, что авторитетные французские издания это отмечают, включают Сашу в списки лучших игроков чемпионата. Войти в десятку сильнейших футболистов лиги 1 — большое достижение. Многим игрокам стоит брать пример с Головина. И не только российским», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

В этом сезоне российский хавбек провел 15 матчей за «Монако», забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.