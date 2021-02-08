Мбаппе прокомментировал желание Неймара остаться в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал желание форварда Неймара продлить контракт с парижским клубом.

4 февраля бразилец признался в любви к «ПСЖ». Многие расценили эти слова, как намек на то, что он планирует остаться в клубе.

«То, что Неймар говорит о любви к «ПСЖ» — приятная новость. Его желание остаться в «ПСЖ» — хорошая новость для всех нас. Все знают, насколько он важен. Надеюсь, он будет писать историю клуба еще долгие годы», — цитирует Мбаппе Get French Football News.

В начале февраля в СМИ появилась информация, что Неймар согласился продлить контракт с «ПСЖ». Нынешнее соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года. В этом сезоне форвард участвовал в 11 матчах лиги 1, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.