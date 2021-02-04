Неймар признался в любви к «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар в Twitter 4 февраля опубликовал новый пост.

28-летний бразилец признался в любви к клубу, чем, кажется, снял все вопросы о своем будущем.

«Я люблю «ПСЖ», — написал футболист и прикрепил фотографию с руками в форме сердечка.

Ранее, 2 февраля бразильский журналист Марсело Бехлер в Twitter заявил, что Неймар договорился с парижским клубом о новом долгосрочном контракте.

Неймар в текущем сезоне провел 16 матчей за «ПСЖ» и забил 13 мячей при пяти голевых передачах. На данный момент форвард восстанавливается после травмы лодыжки, полученной в матче 14-го тура лиги 1 против «Лиона» (0:1) в декабре прошлого года.