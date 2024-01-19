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Сегодня, 10:51

Мбаппе признался, что не знает точную сумму своей зарплаты в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что не знает, сколько точно зарабатывает в парижском клубе. Футболист добавил, что заслуживает сумму, которую получает.

«Говорят, я зарабатываю 100 миллионов евро в год? Неважно, какая цифра. Честно говоря, я не знаю точно. Думаю, близко к этому, но это не самое главное.

Люди не знают всего, что происходит в футболе, как мы зарабатываем деньги. Когда появляются такие суммы, это заставляет людей говорить и реагировать. Но у меня нет с этим проблем. Я заслуживаю денег, которые зарабатываю, я их ни у кого не крал», — сказал Мбаппе Envoye Special.

«ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на 400 миллионов евро.

Форвард с 2017 года выступает за парижский клуб. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2024 года.

В этом сезоне 25-летний француз сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 4 голевые передачи.

 
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на 400 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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26.01 23:00
Лион – Ренн
 - : -
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Лион

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П
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