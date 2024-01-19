«ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на 400 миллионов евро

Журналист RMC Стефан Ги сообщил, что «ПСЖ» предложил нападающему Кильяну Мбаппе новый четырехлетний контракт на 400 миллионов евро.

«Я подтверждаю, что если дело только в деньгах, за которые отвечает его мать, у Парижа нет соперников», — рассказал Ги.

Мбаппе с 2017 года выступает за парижский клуб. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2024 года.

В этом сезоне 25-летний француз сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 4 голевые передачи.