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Сегодня, 13:27

Мбаппе пообещал «ПСЖ» не объявлять об уходе до конца четвертьфинала ЛЧ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не будет объявлять о своем уходе из команды до конца 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Sport.es.

По информации источника, такое обещание 25-летний француз дал руководству парижан. В «ПСЖ» не хотят, чтобы команда отвлекалась на новости об игроке в решающей стадии сезона.

При этом отмечается, что в «ПСЖ» уже не сомневаются, что Мбаппе покинет команду по окончании сезона. Ранее сообщалось, что форвард подпишет контракт с «Реалом».

«ПСЖ» сыграет против «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в Париже 10 марта, ответный — 16 марта в Испании. В случае победы «ПСЖ» встретится в полуфинале с победителем пары «Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд.

Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 16 8 1 56-21 56
2
 Брест 25 13 7 5 35-19 46
3
 Монако 25 13 6 6 45-34 45
4
 Лилль 25 11 9 5 36-22 42
5
 Ланс 25 12 6 7 34-24 42
6
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
7
 Марсель 25 10 9 6 40-26 39
8
 Ренн 25 9 9 7 38-31 36
9
 Реймс 25 10 5 10 32-34 35
10
 Лион 26 10 4 12 30-40 34
11
 Тулуза 26 7 8 11 29-36 29
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Гавр 25 6 9 10 25-31 27
14
 Страсбур 25 6 8 11 25-38 26
15
 Лорьян 25 6 7 12 33-47 25
16
 Нант 25 7 4 14 23-38 25
17
 Метц 25 6 5 14 22-37 23
18
 Клермон Фут 25 3 8 14 17-42 17
Результаты / календарь
1 тур
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15.03 23:00
Тулуза – Лион
 2 : 3
16.03 19:00
Нант – Страсбур
 - : -
16.03 23:00
Ланс – Ницца
 - : -
17.03 15:00
Брест – Лилль
 - : -
17.03 17:00
Клермон Фут – Гавр
 - : -
17.03 17:00
Монако – Лорьян
 - : -
17.03 17:00
Реймс – Метц
 - : -
17.03 19:05
Ренн – Марсель
 - : -
17.03 22:45
Монпелье – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 14
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 15 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

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 17 1 2
Самюэль Грансир

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