«Лион» на выезде обыграл «Тулузу»

«Тулуза» на своем поле проиграла «Лиону» в матче 26-го тура чемпионата Франции — 2:3. Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль» в Тулузе.

В первом тайме единственный гол забил форвард гостей Александр Ляказетт. После перерыва хозяева за 6 минут забили два гола и вышли вперед. В конце встречи Райан Шерки сравнял счет, а затем ассистировал Джейку О?Брайену, который стал автором победного гола.

«Лион» набрал 34 очка и идет на 10-м месте в турнирной таблице. «Тулуза» располагается на 11-й строчке — 29 очков.