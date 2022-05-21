Мбаппе: «Очень счастлив продолжить свое приключение в» ПСЖ"

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился эмоциями от продления контракта с клубом. По словам президента парижан Нассера Аль-Хелаифи, новое соглашение с форвардом рассчитано до конца июня 2025 года.

«Очень счастлив продолжить свое приключение в» ПСЖ". Остаюсь в Париже, это мой город. Надеюсь, что продолжу то, что люблю делать с вами больше всего... будем выигрывать титулы вмсете. Спасибо большое", — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне француз забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах. Предыдущий контракт Мбаппе действовал до конца июня 2022 года. Ранее появлялась информация о том, что игрок может перейти в «Реал» на правах свободного агента.