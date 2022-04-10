Мбаппе по окончании текущего сезона назовет клуб, в котором продолжит карьеру

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает «Реал» приоритетным клубом для продолжения карьеры, сообщает Marca.

По данным источника, француз уже давно решил перейти в мадридский клуб, но решил сообщить о своем решении в конце сезона. Отметим, что «ПСЖ» не раз предлагал игроку новый контракт. Руководители «Реала» спокойны в сложившейся ситуации.

Сообщалось, если «ПСЖ» возглавит Зинедин Зидан, мнение 23-летнего форварда может измениться. Контракт футболиста с парижанами истекает летом 2022 года.

В этом сезоне Мбаппе забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах лиги 1.