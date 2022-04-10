«Монако» — «Труа»: Головин попал в стартовый состав

«Монако» в рамках 31-го тура чемпионата Франции сыграет на своем поле против «Труа». Стали известны составы команд на эту встрече.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин попал в заявку и начнет встречу с первых минут.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 31 матч за «Монако» во всех турнирах, забил три гола и сделал шесть голевых передач.