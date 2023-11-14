Мбаппе обошел Головина и стал лучшим футболистом октября в лиге 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком октября в чемпионате Франции. 24-летний француз отметился 3 голами и одной результативной передачей в трех матчах парижан в октябре.

Форвард обошел одноклубника Варрена Заир-Эмери и хавбека «Монако» Александра Головина. Россиянин забил два гола в трех матчах октября.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 10 матчей, забил 10 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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