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Отец Кузяева ответил Аршавину, который раскритиковал игрока за переход в «Гавр»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Адьям Кузяев, отец полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, отреагировал на критику сына со стороны бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина.

«Андрей Аршавин — заслуженный футболист, у него свое видение, а у нашей семьи — свое. Каждый имеет право высказываться, мы уважаем его мнение, но в этой ситуации, конечно, стоило бы поддержать Далера и других наших ребят, которые уехали играть в Европу. Они представляют Россию! Мы благодарны «Зениту», но сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат, чтобы поиграть против хороших соперников. Далер хотел проверить свой уровень — тут все по-спортивному! Своим переходом почувствовал новые эмоции и уровень игры. Последний матч между «Гавром» и «Монако» был же интересным! Два русских парня вышли друг против друга — даже во Франции об этом написали, а просмотрели матч свыше миллиона человек. Это же интересно, это же новые эмоции! В российском футболе мы прошли путь от любителей до высшей лиги и стали чемпионами. Появилась возможность, сын взял себя в руки и решил попробовать», — приводит слова Кузяева Sport24.

Ранее Аршавин заявил, что не понимает переход Кузяева в «Гавр» со спортивной точки зрения.

30-летний Кузяев летом 2023 года на правах свободного агента перешел в «Гавр». Контракт рассчитан до лета 2025 года. Зарплата игрока, по информации СМИ, составляет приблизительно 350 тысяч евро в год.

В текущем сезоне Кузяев сыграл за французский клуб 12 матчей в лиге 1 и забил 2 гола. «Гавр» в 12 турах чемпионата Франции набрал 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Источник: https://sport24.ru/football/news-595857-otets-kuzyayeva-otvetil-arshavinu-kotoryy-raskritikoval-dalera-za-perekhod-v-gavr-syn-predstavlyayet-rossiyu-v-yevrope
Андрей Аршавин
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 8 3 1 29-9 27
2
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
3
 Монако 12 7 3 2 25-14 24
4
 Лилль 12 5 5 2 15-11 20
5
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
6
 Ланс 12 4 4 4 13-13 16
7
 Гавр 12 3 6 3 12-13 15
8
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
9
 Нант 12 4 2 6 17-23 14
10
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
11
 Марсель 11 3 4 4 12-13 13
12
 Метц 12 3 4 5 12-18 13
13
 Ренн 12 2 6 4 16-16 12
14
 Тулуза 12 2 6 4 13-16 12
15
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
16
 Лорьян 12 2 5 5 15-21 11
17
 Клермон Фут 11 2 3 6 8-14 9
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 Лион 11 1 4 6 9-19 7
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 0 : 0
12.11 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 1 : 0
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