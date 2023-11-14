Отец Кузяева ответил Аршавину, который раскритиковал игрока за переход в «Гавр»

Адьям Кузяев, отец полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, отреагировал на критику сына со стороны бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина.

«Андрей Аршавин — заслуженный футболист, у него свое видение, а у нашей семьи — свое. Каждый имеет право высказываться, мы уважаем его мнение, но в этой ситуации, конечно, стоило бы поддержать Далера и других наших ребят, которые уехали играть в Европу. Они представляют Россию! Мы благодарны «Зениту», но сын хотел попробовать новый и сильный чемпионат, чтобы поиграть против хороших соперников. Далер хотел проверить свой уровень — тут все по-спортивному! Своим переходом почувствовал новые эмоции и уровень игры. Последний матч между «Гавром» и «Монако» был же интересным! Два русских парня вышли друг против друга — даже во Франции об этом написали, а просмотрели матч свыше миллиона человек. Это же интересно, это же новые эмоции! В российском футболе мы прошли путь от любителей до высшей лиги и стали чемпионами. Появилась возможность, сын взял себя в руки и решил попробовать», — приводит слова Кузяева Sport24.

Ранее Аршавин заявил, что не понимает переход Кузяева в «Гавр» со спортивной точки зрения.

30-летний Кузяев летом 2023 года на правах свободного агента перешел в «Гавр». Контракт рассчитан до лета 2025 года. Зарплата игрока, по информации СМИ, составляет приблизительно 350 тысяч евро в год.

В текущем сезоне Кузяев сыграл за французский клуб 12 матчей в лиге 1 и забил 2 гола. «Гавр» в 12 турах чемпионата Франции набрал 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.