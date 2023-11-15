Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 03:04

Венгер объяснил, почему во Франции растет количество иностранных тренеров

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер обеспокоен увеличением количества иностранных тренеров в чемпионате Франции.

«Я думаю, что на данный момент эта тенденция неправильная, во Франции она слишком высока. То, что есть доля иностранных тренеров, это нормально, потому что они привносят новые идеи. Я сам работал тренером за границей. Но теперь, когда в Европе существует взаимность в признании тренерских дипломов, остановить эту тенденцию уже невозможно. Прежде всего хочу сказать, что все это связано не с качеством французских тренеров, а с личностью владельцев клубов», — цитирует L'Equipe Венгера.

В прошедшее межсезонье пять из шести клубов, сменивших тренеров, выбрали иностранного специалиста (Луис Энрике в «ПСЖ», Марселино в «Марселе», Ади Хюттер в «Монако», Франческо Фариоли в «Ницце» и Карлес Мартинес Новелл в «Тулузе»).

Футбол
Арсен Венгер
0
Читайте также
Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры
Трехкратный чемпион мира Роман Чехманек умер в 52 года
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе обошел Головина и стал лучшим футболистом октября в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 8 3 1 29-9 27
2
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
3
 Монако 12 7 3 2 25-14 24
4
 Лилль 12 5 5 2 15-11 20
5
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
6
 Ланс 12 4 4 4 13-13 16
7
 Гавр 12 3 6 3 12-13 15
8
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
9
 Нант 12 4 2 6 17-23 14
10
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
11
 Марсель 11 3 4 4 12-13 13
12
 Метц 12 3 4 5 12-18 13
13
 Ренн 12 2 6 4 16-16 12
14
 Тулуза 12 2 6 4 13-16 12
15
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
16
 Лорьян 12 2 5 5 15-21 11
17
 Клермон Фут 11 2 3 6 8-14 9
18
 Лион 11 1 4 6 9-19 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.11 23:00
Монпелье – Ницца
 0 : 0
11.11 19:00
Реймс – ПСЖ
 0 : 3
11.11 23:00
Гавр – Монако
 0 : 0
12.11 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 1 : 0
12.11 17:00
Лилль – Тулуза
 1 : 1
12.11 17:00
Метц – Нант
 3 : 1
12.11 19:05
Ренн – Лион
 0 : 1
12.11 22:45
Ланс – Марсель
 1 : 0
7.12 15:00
Брест – Страсбур
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 10 1 3
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
Юсуф Ндайишимие

Юсуф Ндайишимие

Ницца

 11 1 2
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости