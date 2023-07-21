«Гавр» проиграл «ПСЖ» в товарищеском матче, Кузяев вышел на замену
«ПСЖ» на своем поле обыграл «Гавр» в товарищеском матче — 2:0.
На 54-й минуте нападающий Уго Экитике открыл счет в матче, а на 90+1-й минуте форвард Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан.
В этом матче за «Гавр» дебютировал российский полузащитник Далер Кузяев . 30-летний хавбек вышел на замену после перерыва.
«ПСЖ» проведет товарищеский матч с «Аль-Насром» 25 июля. «Гавр» 26 исюля встретится с «Лиллем».
Положение команд
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|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0-0
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3
|Марсель
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лион
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
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|0
|0
|0-0
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9
|Ницца
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|0-0
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
|
Страсбур – Лион
|- : -
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