«Гавр» проиграл «ПСЖ» в товарищеском матче, Кузяев вышел на замену

«ПСЖ» на своем поле обыграл «Гавр» в товарищеском матче — 2:0.

На 54-й минуте нападающий Уго Экитике открыл счет в матче, а на 90+1-й минуте форвард Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан.

В этом матче за «Гавр» дебютировал российский полузащитник Далер Кузяев . 30-летний хавбек вышел на замену после перерыва.

«ПСЖ» проведет товарищеский матч с «Аль-Насром» 25 июля. «Гавр» 26 исюля встретится с «Лиллем».