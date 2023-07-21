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«Гавр» проиграл «ПСЖ» в товарищеском матче, Кузяев вышел на замену

Мария Гусева
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«ПСЖ» на своем поле обыграл «Гавр» в товарищеском матче — 2:0.

На 54-й минуте нападающий Уго Экитике открыл счет в матче, а на 90+1-й минуте форвард Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан.

В этом матче за «Гавр» дебютировал российский полузащитник Далер Кузяев . 30-летний хавбек вышел на замену после перерыва.

«ПСЖ» проведет товарищеский матч с «Аль-Насром» 25 июля. «Гавр» 26 исюля встретится с «Лиллем».

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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