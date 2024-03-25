Мбаппе может выплатить «ПСЖ» часть подписного бонуса в новом клубе

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе может выплатить парижскому клубу часть подписного бонуса в новой команде, сообщает The Athletic.

По данным источника, «ПСЖ» надеется, что француз компенсирует часть убытков в случае ухода свободным агентом этим летом.

Ранее 25-летний нападающий отказался от бонуса за лояльность в размере 80 миллионов евро. Он также заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В СМИ писали, что футболист летом станет игроком «Реала».