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Сегодня, 09:20

Кроос ответил на вопрос о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Виктория Кравченко
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Полузащитник Тони Кроос поделился мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Трансфер Мбаппе? Если он до сих пор не знает своего будущего, то откуда мне знать?» — цитирует футболиста инсайдер Аранча Родригес.

Ранее издание RMC Sport сообщило, что «Реал» объявит о подписании контракта с Мбаппе перед началом чемпионата Европы-2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В этом сезоне 25-летний нападающий сыграл за «ПСЖ» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт с клубом заканчивается летом 2024 года.

Килиан Мбаппе
Тони Кроос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Дешам не стал обсуждать возможный переход Мбаппе в «Реал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 17 8 1 62-23 59
2
 Брест 26 13 8 5 36-20 47
3
 Монако 26 13 7 6 47-36 46
4
 Лилль 26 11 10 5 37-23 43
5
 Ницца 26 12 7 7 27-20 43
6
 Ланс 26 12 6 8 35-27 42
7
 Марсель 26 10 9 7 40-28 39
8
 Ренн 26 10 9 7 40-31 39
9
 Реймс 26 11 5 10 34-35 38
10
 Лион 26 10 4 12 30-40 34
11
 Тулуза 26 7 8 11 29-36 29
12
 Страсбур 26 7 8 11 28-39 29
13
 Гавр 26 6 9 11 26-33 27
14
 Монпелье 26 6 9 11 31-40 27
15
 Лорьян 26 6 8 12 35-49 26
16
 Нант 26 7 4 15 24-41 25
17
 Метц 26 6 5 15 23-39 23
18
 Клермон Фут 26 4 8 14 19-43 20
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34 тур
29.03 23:00
Лилль – Ланс
 - : -
30.03 19:00
Метц – Монако
 - : -
30.03 23:00
Лион – Реймс
 - : -
31.03 14:00
Лорьян – Брест
 - : -
31.03 16:00
Клермон Фут – Тулуза
 - : -
31.03 16:00
Гавр – Монпелье
 - : -
31.03 16:00
Ницца – Нант
 - : -
31.03 18:05
Страсбур – Ренн
 - : -
31.03 21:45
Марсель – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

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Максимилиано Кофрие

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Клермон Фут

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Эльбасан Рашани

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