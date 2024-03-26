Кюрзава покинет «ПСЖ» в качестве свободного агента

Защитник «ПСЖ» Левен Кюрзава покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 31-летний француз уйдет из команды летом в качестве свободного агента.

Кюрзава выступает за «ПСЖ» с 2015 года. В текущем сезоне защитник провел 1 игру.